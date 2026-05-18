Cooperative sociali, la protesta dei lavoratori a Cagliari: "Invisibili e sottopagati"

La mobilitazione dei lavoratori delle cooperative sociali. Educatori, pedagogisti, operatori in un ambito molto delicato. Svolgono funzioni essenziali a sostegno di persone fragili che hanno grande bisogno di aiuto nel contesto scolastico e non solo. A Cagliari sciopero e corteo sino al palazzo del Consiglio regionale per la precarietà del loro lavoro, per un contatto che ritengono inadeguato