TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Cooperative sociali, la protesta dei lavoratori a Cagliari: "Invisibili e sottopagati"
18 maggio 2026 alle 14:34aggiornato il 18 maggio 2026 alle 14:34
La mobilitazione dei lavoratori delle cooperative sociali. Educatori, pedagogisti, operatori in un ambito molto delicato. Svolgono funzioni essenziali a sostegno di persone fragili che hanno grande bisogno di aiuto nel contesto scolastico e non solo. A Cagliari sciopero e corteo sino al palazzo del Consiglio regionale per la precarietà del loro lavoro, per un contatto che ritengono inadeguato