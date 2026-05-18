Regione, primi veleni sulla ''Manovrina'' per emergenze e sviluppo: «Dalla Giunta interventi puntuali inopportuni»

Ancora non è iniziato in Consiglio Regionale l'esame della Variazione di Bilancio da 750 milioni, e già ''montano'' le prime polemiche. Se il provvedimento nasce per sviluppo ed emergenze, a far discutere sono alcune spese previste nel testo trasmesso dalla Giunta Todde.

L'opposizione parla di interventi puntuali con stanziamento di cifre esigue. Spetterà adesso all'Assemblea il compito di ''ripulire'' la Manovrina valutando, già in Commissione Bilancio eventuali misure superflue. La convocazione dell'organo consiliare potrebbe essere preceduta da un vertice dei consiglieri del Campo Largo. Anche sulla precedente Finanziaria, non erano mancate critiche, dalla stessa maggioranza, su alcuni capitoli di spesa dei singoli assessorati.

PAOLO TRUZZU - CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

MICHELE CIUSA - CAPOGRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE CONSIGLIO REGIONALE

UMBERTO TICCA - CAPOGRUPPO RIFORMATORI CONSIGLIO REGIONALE

PAOLO TRUZZU - CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE