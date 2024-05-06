Paulo Azzi a Videolina Sport: dal ''trittico'' che ha compattato la squadra alle confidenze sul caffè
Allergico alla lamentela, ''affamato'' di progressi: il difensore del Cagliari Paulo Azzi si racconta a Videolina Sport, negli studi di piazza L'Unione Sarda. Dall'atteggiamento anti-Milan, che sarà lo stesso di quello visto contro l'Inter, promette, alle confidenze sulla passione cagliaritana che condivide con la moglie: il tour dei bar per il caffè: ''Per il clima che si crea, per il tempo che si trascorre in mezzo alle persone''.