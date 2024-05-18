Nuovo album per Bianca Atzei: "Un omaggio alla spensieratezza degli anni Ottanta"

Il 1987 è l'anno di nascita di Bianca Atzei e anche il titolo del nuovo album in cui canta tutta la voglia di ripartire, di farsi ascoltare, di colpire ancora con il suo graffio che cattura le emozioni più profonde. "Il mio album nasce proprio dalla voglia e desiderio di sentirmi leggera, spensierata come lo ero probabilmente quando avevo 18 anni. E tant'è che il primo singolo discoteca è nato un po' così, mi sono immaginata anche negli anni '80, perché l'album ha la sonorità anni '80. Mi sono immaginata in discoteca in quegli anni, però principalmente non avendo tanto tempo libero per me da quando è nato il mio bimbo, questo nuovo disco è stato un modo per ritrovare un po' me stessa, i miei spazi, il mio tempo, e mi ha spinto a scrivere delle canzoni che si affacciassero di più al divertimento".

Ed essere diventata mamma di Noa Alexander ha svelato il suo lato più leggero dal punto di vista musicale: nell'album ci sono ballate che ci riportano ai suoi esordi nei club.

(Unioneonline)