Il balletto ''La fille mal gardée'' di Hertel al Teatro Lirico

Appuntamento con la grande danza classica d'autore al Teatro Lirico di Cagliari.

Martedì 21 maggio debutta "La fille mal gardée", balletto in tre atti su musica di Peter Ludwig Hertel, nell’interpretazione del Corpo di Ballo e dei Solisti dell’Accademia Ucraina di Balletto, con la coreografia di Marat Gaziev adattata da Egor Scepaciov. A Cagliari andò in scena la prima volta nell’estate 1986 all’Anfiteatro Romano.

« uno spettacolo di grande impatto visivo, dalla notevole difficoltà tecnica. Una commedia degli equivoci», ha detto Elisa Guzzo Vaccarino, giornalista e critica di danza, che ha presentato il balletto al pubblico nel Teatro Carmen Melis, il ridotto del Lirico.