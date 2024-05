Ha mostrato la pistola d’ordinanza a un’amica, ma mentre la donna la stava maneggiando è partito improvvisamente un colpo, che lo ha raggiunto al petto. Dopo l’allarme, la corsa in ospedale e un'operazione d’urgenza, ma i tentativi dei medici sono risultati vani: è morto così, all’età di 22 anni, un agente di polizia di Mortara, in provincia di Pavia.

Il tragico incidente è avvenuto in una villetta a Gropello Cairoli, altro Comune del Pavese.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane vigile avrebbe permesso all’amica di tenere in mano l’arma, ma qualcosa è andato storto. Il proiettile esploso per sbaglio lo ha raggiunto e ferito gravemente e il 22enne è arrivato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia in condizioni ormai critiche. Sottoposto a un intervento chirurgico disperato, purtroppo non è sopravvissuto.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine.

