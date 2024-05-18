"La Sardegna nel cuore": il progetto creativo di Anna Pitzalis, artista di Orroli

L'idea di un brand capace di raccontare l'Isola è arrivata dopo tanto studio, tentativi e riflessioni. Così la event manager di Orroli Anna Pitzalis ha dato vita al suo mondo, tutto sardo, fatto di materie prime ecosostenibili, capaci di raccontare la tradizione isolana grazie alla lana, ai profumi delle erbe spontanee locali e ai tessuti colorati e decorati.

Attiva anche con progetti sociali, l'artista ha inaugurato "La Sardegna nel cuore", marchio che unisce il vecchio e il nuovo, antichi mestieri e innovazione. Ispirata dalla grande passione della madre per il cucito e dall’amore per il suo paese d'orgine, ha avviato la sua attività durante gli anni del Covid.

A caratterizzare tutte le sue creazioni è un cuore di velluto rosso riempito di lana ed elicriso: "Quando lo strofini - racconta Pitzalis - senti il profumo di casa. E tutti possono portarlo ovunque, per sentirsi legati a questo luogo straordinario".

I pezzi sono realizzati a mano e grazie ai turisti che li acquistano in vacanza, fanno il giro del mondo. Anna Pitzalis è l'ospite dell'ultima puntata di Mani di Sardegna, il format firmato da Unionesarda.it che racconta la storia degli artigiani e dei creativi dell'Isola.

Veronica Fadda