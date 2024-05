Un bimbo di soli 5 mesi è morto dopo essere stato azzannato dal pitbull dei suoi genitori.

La tragedia è avvenuta a Palazzolo, in provincia di Vercelli.

Da quanto si apprende i genitori erano fuori casa per fare la spesa e il bimbo era affidato alla nonna. Secondo la prima ricostruzione, quest’ultima, mentre il piccolo stava giocando nel giardino di casa, a un certo punto lo ha preso in braccio e in quel momento il cane avrebbe aggredito entrambi. Il bimbo è stato gravemente alla testa dai morsi, mentre la nonna è rovinata a terra.

Poi l’allarme. Ma i tentativi di salvare la vita al piccolo sono risultati purtroppo inutili.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.

