Strong Sea Life: 4 tonnellate di reti rimosse nel Golfo dell'Asinara

Ripulire i mari dagli attrezzi da pesca abbandonati nei fondali del Golfo dell’Asinara e la costa nord occidentale della Sardegna, per proteggere e conservare le praterie di Posidonia oceanica e l’habitat a coralligeno.

Questo l’obiettivo del progetto Strong Sea Life, il piano finanziato dal programma Life della Commissione Europea che, a due anni e mezzo dall’avvio, ha consentito di rimuovere dall’area marina protetta interessata circa 4 tonnellate di reti dal fondo del mare.

Nel video il peschereccio Polaris si allontana dalla banchina del porto di Porto Torres per raggiungere il punto in cui è stata individuata la rete fantasma.