La Banda dei carabinieri inaugura la Notte dei Musei a Montecitorio

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2024 Edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte per la Notte dei Musei di oggi. La Camera ha aperto i battenti dalle 20, con il concerto della Banda Musicale dei Carabinieri. L'ultimo ingresso dei visitatori a mezzanotte e mezza circa. Le visite guidate, oltre alle principali sale di rappresentanza, toccano anche il cortile, al centro di lavori di restauro da poco terminati. Nel percorso anche l'allestimento dedicato ai 75 anni dell'entrata in vigore della Costituzione e i quadri dell'artista Marta Czok, nel Corridoio dei busti. In Sala della Regina si esibiscono i giovani talenti del Teatro dell’Opera di Roma: Valentina Gargano, soprano, Eduardo Niave, tenore, Zenoviia Anna Danchak, pianola, con un repertorio per lo più pucciniano e verdiano. In apertura la banda dei Carabinieri, diretta dal Maestro Massimiliano Ciafrei, ha esordito con l'inno d'Italia e terminato con "La Fedelissima", la marcia d'ordinanza dell'Arma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev