Il tenore Populu Sardu di Oliena in Perù col progetto Italea “Turismo delle Radici”

Importante parentesi in Perù per il tenore Populu Sardu di Oliena, di rientro da Oltre Oceano, col progetto Italea “Turismo delle Radici” del ministero degli Esteri.

Qui, nei giorni scorsi, il sodalizio formato da Antonio Putzu, Angelo Mulas, Riccardo Fadda e Giuseppe Massaiu ha promosso il canto popolare fra gli emigrati sardi, all’ambasciata italiana a Lima, all’Istituto Italiano di Cultura e a bordo dell’Amerigo Vespucci, di transito nel porto del Callao per il giro del Mondo, dopo aver doppiato Capo Horn.

Giorgio Ignazio Onano