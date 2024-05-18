I Sardi nel Mondo

Il tenore Populu Sardu di Oliena in Perù col progetto Italea “Turismo delle Radici”

18 maggio 2024 alle 17:08aggiornato il 24 maggio 2026 alle 12:22

Importante parentesi in Perù per il tenore Populu Sardu di Oliena, di rientro da Oltre Oceano, col progetto Italea “Turismo delle Radici” del ministero degli Esteri. 

Qui, nei giorni scorsi, il sodalizio formato da Antonio Putzu, Angelo Mulas, Riccardo Fadda e Giuseppe Massaiu ha promosso il canto popolare fra gli emigrati sardi, all’ambasciata italiana a Lima, all’Istituto Italiano di Cultura e a bordo dell’Amerigo Vespucci, di transito nel porto del Callao per il giro del Mondo, dopo aver doppiato Capo Horn.

Giorgio Ignazio Onano