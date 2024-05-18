Marco Tedde e il suo programma per Alghero: "La città si riprenda i suoi spazi"

Nel chiostro di San Francesco, troppo piccolo per contenere tutti i presenti, Marco Tedde candidato a sindaco della coalizione di centrodestra liberale sardista e civica ha esposto le linee guida del programma dell' Alghero del futuro. Dal decoro urbano alla urbanistica dalle attività a sostegno dell'imprenditoria turistica, all'organizzazione di reti locali nazionali e internazionali tese a porre nuovamente al centro La Riviera del Corallo. "È fondamentale che Alghero si riprenda i suoi spazi e l'immagine che da sempre la caratterizza" è stato detto.