Due incidenti gravi nel pomeriggio a Cagliari con tre feriti accompagnati in ospedale con assegnato un codice rosso: danni ingenti ai diversi mezzi coinvolti e disagi al traffico.

Il più grave dei due sinistri è avvenuto in viale Marconi all'altezza dell'incrocio con via Sarpi: per cause da accertare un'auto, forse dopo un leggero impatto con un altro mezzo, è finita su altre tre vetture.

Il conducente è stato immediatamente soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli danneggiati. Inevitabili i disagi al traffico.

Poco prima c'è stato un altro incidente sull'Asse Mediano all'altezza dello svincolo per via dei Conversi, in direzione Pirri. Almeno due le auto coinvolte. I soccorritori hanno trasportato in ospedale due persone con assegnato un codice rosso per la dinamica dello schianto: non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Anche in questo caso rallentamenti alla viabilità. Gli agenti della Municipale hanno lavorato per ricostruire quanto accaduto.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco della caserma di viale Marconi.

