Cagliari, "Dialoghi" a San Saturnino: ecco le "Prendas torradas", i tesori d'arte donati ai Musei nazionali

Sono le “Prendas torradas”, tesori d'arte donati da privati ai Musei nazionali. Ora sono di tutti, della comunità, aperti alla fruizione collettiva. Le ultime due acquisizioni sono state presentate nel corso dei "Dialoghi" nella Basilica di San Saturnino, a Cagliari, dagli storici dell'arte Gianni Murtas e Franco Masala introdotti dall'archeologa Maria Antonietta Mongiu, componente del consiglio d'amministrazione dei Musei nazionali e dal direttore dell'istituzione Francesco Muscolino. Le nuove acquisizioni sono il dipinto “Due figure” di Carlo Argiolas, artista del Novecento originario di Monserrato, con un tratto espressionista, e l'icona del Settecento, riconducibile alla chiesa orientale, donata dalla storica dell'arte Anna Maria Deidda. Le due opere vengono illustrate dagli storici dell’arte Gianni Murtas e Franco Masala.