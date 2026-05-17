Cagliari, anziano trovato morto in casa: non rispondeva da giorni agli amici, poi l’irruzione dei Vigili del fuocoIn un appartamento in via Logudoro, il decesso risale a due o tre giorni fa
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Tragica scoperta in serata a Cagliari: in un'abitazione in via Logudoro è stato ritrovato il corpo senza vita di un 71enne.
Sono stati gli amici a segnalare che l'uomo non rispondeva alla telefonate da alcuni giorni. Sono così intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'appartamento: all'interno c'era il pensionato oramai morto.
Una tragica fine senza misteri: l'uomo aveva diversi problemi di salute. Probabilmente il decesso risale a due o tre giorni fa. Sono stati gli agenti della Squadra Volante a svolgere gli accertamenti: il corpo, al termine di tutti gli accertamenti, verrà restituito ai familiari.