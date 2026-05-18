Ritrovati i corpi dei 4 sub italiani morti alle Maldive

Milano, 18 mag. (askanews) - Sono stati ritrovati gli ultimi quattro corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Alimathà, il 14 maggio scorso. Fra loro Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova. Finora l'unica vittima ad essere stata individuata e recuperata era il capobarca e istruttore Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso delle grotte.Le operazioni sono molto complicate a causa della profondità a cui è avvenuto l'incidente, oltre 50 metri sotto il mare, e al momento sono gestite da un team di sub finlandesi specializzati in recuperi estremi sott'acqua, che lavora con la Guardia costiera locale.Il recupero dei 4 corpi avverrà fra martedì e mercoledì, mentre sono ancora tutte da chiarire le cause della tragedia e si indaga su quali permessi fossero stati concessi al gruppo per la ricerca e le immersioni.