Trieste, incendio in un appartamento: trovata morta una donna

Roma, 18 mag. (askanews) - Intervento dei vigili del fuoco a Trieste, in viale D'Annunzio, per un incendio in un appartamento al quinto piano di uno stabile di otto piani. Due le squadre intervenute sul posto.Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo privo di vita di una donna.L'intero stabile è stato evacuato ed è stata fornita assistenza ad alcuni residenti anziani. Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dell'edificio, eseguendo controlli strumentali per verificare l'assenza di residui dei gas della combustione. Poi gli inquilini sono potuti rientrare nei propri appartamenti.