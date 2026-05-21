Cremona Contemporanea 2026, "Nuove visioni per alzare l'asticella"

Cremona, 21 mag. (askanews) - Dal 23 al 31 maggio 2026 torna Cremona Contemporanea, rassegna dedicata alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, performance, incontri ed eventi, trasforma Cremona in un luogo di conoscenza e scoperta, promuovendo il dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico-artistico.Giunta alla sua quarta edizione, l'iniziativa - realizzata da NOT Titled YET e promossa dall'Assessorato al Turismo ed Eventi del Comune di Cremona, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Cremona - Mantova - Pavia e la collaborazione di Confcommercio Provincia di Cremona - è un appuntamento atteso dal settore artistico e un'occasione di valorizzazione del patrimonio culturale cremonese, in Italia e all'estero.La direttrice artistica Rossella Farinotti ha presentato ad askanews l'edizione 2026, che vede la collaborazione di diversi altro curatori, cha hanno ampliato le visioni con la presenza di questi artisti: Davide Allieri, Aubrit e Beillard, Miriam Cahn, Roberto de Pinto, Linda Fregni Nagler, Francesca Grilli, Jelena Jure a, Lina Lapelyte, Emma Masut, Jimmy Milani, Valerio Nicolai, Mattia Pajé, Albert Pinya, Gio' Pomodoro, Giulia Poppi, Sara Ravelli, Martina Rota, Marinella Senatore, Lorenzo Scotto di Luzio, Federico Tosi.