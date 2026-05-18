America’s Cup, Rodin: «Navette dedicate e Pos a bordo dei mezzi»

Tre linee speciali, tre infopoint e pagamento elettronico a bordo. Cagliari si prepara all’America’s Cup partendo dal potenziamento dei trasporti pubblici.

«La navetta America’s Cup partirà da viale Trento e arriverà fino a Marina Piccola, toccando nove parcheggi di interscambio per essere facilmente raggiungibile», spiega il presidente del Ctm Fabrizio Rodin. «Ci sarà inoltre un’estensione della linea 11 con collegamento fino a Calamosca e una circolare notturna che, al termine del servizio ordinario, unirà i principali quartieri cittadini con il Poetto».

Tra le novità anche la possibilità di acquistare il biglietto direttamente con il Pos. «Su queste linee sarà possibile pagare elettronicamente a bordo», aggiunge Rodin. «In linea con la filosofia dell’azienda, i mezzi utilizzati saranno inoltre completamente elettrici».

Previsti anche tre punti informativi dedicati all’evento, a Su Siccu, al Lazzaretto e in piazza Matteotti, dove il personale Ctm fornirà indicazioni sui collegamenti e distribuirà le mappe delle linee attivate per l’America’s Cup.