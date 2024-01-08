Cagliari, in via Dettori inizia la copertura degli scavi un anno (e un giorno) dopo il crollo

A un anno e un giorno dai cedimenti che ne hanno causato la chiusura, oggi sono iniziati i lavori per la copertura degli scavi di via Dettori, a Cagliari.

Secondo i calcoli del Comune, quel tratto di strada nel cuore della Marina, tra piazzetta Savoia e piazza Aramu, dovrebbe essere nuovamente percorribile dai pedoni.

L’obiettivo è anche garantire l’accesso alle palazzine del lato con i numeri dispari, quelle meno colpite dai crolli causati da una perdita idrica, per i quali è in corso un contenzioso in mano al Tribunale.