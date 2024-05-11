Aurora boreale: perché è stata vista anche in Sardegna

Tempeste solari si sono abbattute sulla Terra. In questi giorni due grandi macchie solari si sono mostrate e hanno prodotto dei brillamenti intensi.

Per questo nelle scorse ore era atteso l’arrivo delle particelle prodotte da questi brillamenti che hanno investito la Terra. Il nostro pianeta, per fortuna, è protetto da un campo magnetico, uno scudo spaziale che ci protegge da queste particelle anche se una parte ha interagito con l’atmosfera e ha colpito i nostri satelliti. Non era escluso che emergessero problemi per quanto concerne le comunicazioni radio, satellitari e, perché no, forse anche lato reti elettriche.

Sono macchie solari enormi, gigantesche: ricordano un evento che avvenne nel passato, nel 1859. Quando una grande macchia solare comparve si ebbero analoghi fenomeni sulla Terra ma la cosa più interessante e affascinante sono state le aurore imponenti anche nell’emisfero non solo Nord ma anche Sud, visibili anche in Sardegna.

(La foto di anteprima è di Fabrizio Perra/@fabrizioperra)