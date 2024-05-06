Attentato incendiario a Porto Torres, vertice in Prefettura

Maggiore attenzione da parte delle forze dell'ordine e un incremento delle telecamere per garantire il presidio del territorio di Porto Torres. Questo l'esito del vertice in prefettura a Sassari, dove questa mattina la prefetta Grazia La Fauci ha convocato il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.

All’incontro, concordato con il sindaco Massimo Mulas, presente alla riunione, hanno partecipato l’amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois, il Questore di Sassari Claudio Sanfilippo, il comandante provinciale dei carabinieri Massimiliano Pricchiazzi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Stefano Rebechesu e un delegato del sindaco di Sassari.