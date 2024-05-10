Assalto eolico, Todde: "Incontro fissato col ministro, lo Stato non si deve imporre sul territorio"

Alessandra Todde incontrerà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, il 21 maggio, per discutere dell’assalto di impianti da rinnovabili in Sardegna. La presidente della Regione lo ha confermato a margine delle dichiarazioni programmatiche in Consiglio regionale.

«Con il Governo c’è un dialogo. Ho già un appuntamento che sarebbe dovuto essere ieri, ma il ministro era in Umbria ed è stato spostato al 21. Lo vedrò per rappresentargli la grandissima difficoltà della Sardegna in questo momento: se da una parte, con le autorizzazioni che abbiamo, abbiamo già superato il tetto che lui stesso ha definito, non capisco per quale motivo lo Stato ci debba imporre come dobbiamo gestire il nostro territorio».

Il mio, ha detto, «sarà un confronto a tutto tondo per capire e far capire che non stiamo parlando di ottemperare delle norme europee, che sulle autorizzazioni in corso sono ottemperate. C’è un tema di programmazione e di far capire che il territorio e il paesaggio son temi che non possono essere gestiti nonostante la Regione”