Un omaggio al tartufo sardo che diventa esperienza gastronomica completa, capace di raccontare il territorio attraverso tecnica, materia prima e creatività. Nasce “Ode al Tartufo”, il nuovo percorso degustazione proposto dal ristorante Craf da Banana, nel cuore del centro storico di Oristano.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le eccellenze locali e punta a valorizzare uno degli ingredienti più identitari e ancora poco raccontati della Sardegna: il tartufo. Un prodotto che negli ultimi anni sta emergendo con maggiore evidenza anche sull’isola, grazie a condizioni favorevoli e a una filiera sempre più strutturata, capace di garantire qualità e continuità. In questo scenario, la ristorazione gioca un ruolo centrale nel tradurre il valore della materia prima in esperienza.

“Ode al Tartufo” nasce proprio con questo obiettivo: costruire un percorso gastronomico che non si limiti a utilizzare il tartufo come elemento accessorio, ma lo ponga al centro di un racconto coerente, sviluppato portata dopo portata. Il risultato è un itinerario degustativo pensato per esaltare le diverse sfumature aromatiche del prodotto locale attraverso abbinamenti equilibrati e lavorazioni che ne rispettano la natura.

Il menù si apre con una pralina croccante di patata e pecorino, con cuore morbido al tartufo sardo e finitura di lamella fresca: un ingresso che gioca su consistenze e temperature, introducendo il filo conduttore del percorso. A seguire, la tartare di scottona selezionata, arricchita da pecorino croccante e tartufo, propone un equilibrio tra intensità e delicatezza, valorizzando la qualità della materia prima.

Tra i primi piatti spiccano le lorighittas artigianali, simbolo della tradizione locale, proposte con crema di casu agedu di capra e tartufo fresco. Un piatto che unisce identità territoriale e ricerca gastronomica, mantenendo un legame riconoscibile con la cultura culinaria sarda.

Il percorso prosegue con il cubo di pancetta croccante, cotto lentamente per esaltarne morbidezza e sapore, servito con glassa naturale e completato da lamelle di tartufo. Una portata che interpreta la cucina contemporanea attraverso tecniche di cottura precise e una costruzione equilibrata del piatto.

A chiudere, un dessert originale: ricotta fresca, cioccolato fondente e tartufo sardo. Un abbinamento non convenzionale che lavora sul contrasto tra dolcezza, cremosità e intensità aromatica, dimostrando la versatilità del tartufo anche in ambito dessert.

“Ode al Tartufo” rappresenta così non solo un menù, ma un progetto gastronomico che intende valorizzare il prodotto locale attraverso una narrazione coerente, capace di connettere tradizione e innovazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa, in cui ogni portata contribuisce a costruire un racconto culinario distintivo.

Il percorso degustazione è proposto al prezzo di 50 euro ed è disponibile per tutto il periodo primaverile presso il ristorante Craf da Banana, situato in via De Castro, nel centro storico di Oristano. L’esperienza si sviluppa in un contesto raccolto e curato, coerente con l’impostazione del menù e con l’attenzione dedicata alla materia prima. La prenotazione è consigliata.

Informazione promozionale a cura di Craf da Banana

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