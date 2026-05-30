Dopo queste prime settimane di caldo e di parcheggi gratis, da lunedì 1 giugno nel tratto quartese del Poetto, al Margine Rosso e a Kal'e Moru entrerà in vigore la sosta a pagamento. Fino al 30 settembre per lasciare l'auto nelle strisce blu davanti al mare si dovrà pagare il ticket.

Le tariffe non cambiano, nessun aumento e cifre decisamente più basse rispetto a quelle applicate a Cagliari: tre euro per mezza giornata e cinque euro per una giornata intera, oppure un euro all’ora.

E per cercare di ovviare alla carenza di soste in un Poetto che è ancora un cantiere per via dei lavori di riqualificazione, il Comune sta aprendo ai parcheggi lo sterrato davanti al Lido Mediterraneo dove troveranno spazio un centinaio di auto a partire presumibilmente da fine giugno. Per via dei lavori di riqualificazione in corso cambia anche la distribuzione dei parcheggi a pagamento.

Quest’anno resterà chiusa l’area davanti al Piku, dove trovavano posto col ticket un centinaio di auto mentre restano le strisce blu davanti a La Marinella (95 parcheggi), davanti all’ex tiro al volo (31) e poi quelli del Margine Rosso nelle vie Levante, Scirocco e Ponente, e a Kal’e Moru-Geremeas per un totale di 400 strisce blu.

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