Arredare con il colore significa abbracciare una vera e propria visione cromatica: un atto di architettura emotiva capace di trasformare i volumi, catturare la luce e ridefinire la nostra connessione con lo spazio quotidiano. In questo scenario di rinascita espressiva, le tendenze attuali abbandonano la rigidità dei codici preimpostati per esplorare accostamenti audaci ma colti. A guidare questa rivoluzione sensoriale troviamo brand capaci di tessere un legame indissolubile tra pigmento e materia, proprio come Cloto.

Il colore nell'interior design contemporaneo non è un elemento bidimensionale. La tendenza attuale gioca sulla fluidità: le pareti non delimitano, ma accolgono; gli arredi non riempiono, ma dialogano. La palette di oggi si ispira alla terra e alla memoria, muovendosi tra la densità dei verdi boschi, la profondità dei blu oceanici e la calda vibrazione delle sfumature d'argilla e delle spezie. Arredare con il colore significa saper dosare l'intensità. Non si tratta di saturare gli ambienti, ma di creare punti focali e percorsi visivi.

Se la visione cromatica è l'anima di un progetto, la texture ne è il corpo. Ed è qui che la filosofia di Cloto si rivela in tutta la sua straordinaria sofisticatezza. Il brand fa della superficie un’esperienza tattile prima ancora che visiva, dimostrando che un colore non esiste mai da solo, ma vive della materia che lo ospita. Le trame firmate Cloto non sono semplici rivestimenti, ma geometrie tridimensionali e micro architetture da toccare: i tessuti e le superfici catturano la luce in modi sempre diversi. Un filato opaco assorbe la luminosità creando ombre morbide, mentre un accenno di lucentezza metallica o serica riflette lo spazio, cangiando a seconda dell'ora del giorno.

Nelle collezioni del brand, i velluti densi, i lini fiammati e le texture strutturate si muovono su una palette che spazia dai toni d'ispirazione brutalista alle sfumature più polverose e sofisticate. Il segreto delle ultime tendenze sta nel layering, la stratificazione. Accostare la rigorosa linearità di un arredo Cloto alla morbidezza tridimensionale dei suoi rivestimenti, crea una fusione visiva di assoluta eleganza. Per chi desidera rinnovare i propri spazi seguendo questa filosofia, le parole chiave della stagione sono consapevolezza e personalità. Ecco tre modi per interpretare la visione cromatica secondo le ultime tendenze: niente accostamenti casuali, ma blocchi di colore definiti che dialogano per contrasto o per analogia. Abbinare un profondo blu notte a una parete color ocra o cipria crea un contrasto colto, quasi museale.

Scegliere un’unica tonalità — come il verde salvia o il grigio fango e declinarla in tutte le sue sfumature e, soprattutto, in texture diverse. Il divano, il tappeto, la parete: stesso colore, consistenze opposte. L'effetto è di assoluta armonia e relax. Se l'approccio total color spaventa, la tendenza suggerisce di puntare su pezzi iconici. Un singolo elemento d'arredo Cloto, caratterizzato da una texture ricca e da un colore vibrante diventa il centro di gravità permanente dell'intera stanza. "Il colore è il primo linguaggio dello spazio. Ma è la texture che gli dà una voce." La casa contemporanea raccontata e interpretata da Cloto non è più un luogo da esibire, ma un ecosistema da vivere con tutti i sensi. Un palcoscenico dove il colore incontra la materia, e dove ogni sfumatura racconta una storia di design, alta artigianalità e pura emozione.

Per informazioni: www.cloto.it

Informazione promozionale a cura di Produzione Arredamenti Paola

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