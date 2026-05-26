Cagliari offre diversi quartieri residenziali di pregio, ma Bonaria rappresenta storicamente una delle aree più apprezzate della città. La sua posizione ha avuto rilevanza sin dall’antichità, con insediamenti punici, cartaginesi e romani; in età medievale fu scelta dagli aragonesi come punto strategico durante l’assedio alla città. Il nome Bonaria deriva dall’aragonese “bon aire” (“aria buona”), riferimento alla salubrità della zona rispetto ad altre aree circostanti.

In questo contesto si inserisce la disponibilità di una villa indipendente, situata in via Palermo 8 e risalente agli anni ’60, con possibilità di riqualificazione e frazionamento. L’immobile si sviluppa su tre livelli: due piani consentono la realizzazione di un quadrivano con terrazza a livello e di un pentavano con cortili privati, mentre il terzo livello, posto a quota strada, è attualmente destinato a uso ufficio.

Una proposta che si inserisce in uno dei contesti residenziali storicamente più ricercati del capoluogo.

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