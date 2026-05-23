C’è un momento che crea confusione in quasi tutte le ristrutturazioni: quando arrivano i preventivi delle imprese. Prezzi diversi, voci poco chiare e lavori descritti in modo generico fanno nascere sempre la stessa domanda: “Qual è davvero il migliore?”. Molte persone confrontano solo il totale finale, ma il problema è che i preventivi spesso non comprendono le stesse lavorazioni.

Un’impresa può inserire demolizioni e finiture, mentre un’altra magari no. Così il prezzo più basso può diventare il più costoso in cantiere. L’antidoto è il computo metrico: un documento tecnico che elenca lavorazioni, quantità e materiali. Lo Studio Tecnico Fois prepara un computo metrico preventivo che ti aiuta a capire se puoi permetterti davvero la spesa, prima ancora di iniziare i lavori. In questo modo ogni impresa presenta l’offerta sulle stesse basi e il confronto diventa chiaro.

Consiglio pratico: non scegliere solo in base al prezzo finale. Prima fatti guidare da un tecnico.

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Informazione promozionale a cura di Fois Alex

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