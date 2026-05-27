Dopo il successo della prima edizione, torna a Oristano Wine Street Experience Sardegna, il format enogastronomico urbano dedicato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali attraverso esperienze che uniscono vino, gastronomia e identità locale. Il nuovo appuntamento, intitolato “Oyster & Bubbles Edition”, è in programma venerdì 29 maggio alle ore 19:30 in via De Castro, nel cuore del centro storico cittadino.

L’evento segna il ritorno di un progetto nato con l’obiettivo di trasformare il centro urbano in uno spazio di incontro e racconto del territorio, attraverso formule capaci di coinvolgere pubblico, produttori e operatori del comparto enogastronomico. Dopo la prima tappa dedicata ai vini della Gallura e realizzata in collaborazione con Cantina Siddùra, questa nuova edizione accende i riflettori sul territorio oristanese e sul dialogo tra mare e bollicine.

Protagonista della proposta enologica sarà Cantina Contini, storica realtà vitivinicola profondamente legata all’identità produttiva del territorio, riferimento per la tradizione enologica del Sinis e della Valle del Tirso. Una presenza che rafforza il legame tra l’evento e il contesto ospitante, portando al centro della serata una delle espressioni più riconoscibili della cultura vinicola locale.

Accanto al vino, un ruolo centrale sarà affidato al mare, grazie alla collaborazione con Nieddittas, realtà simbolo del Golfo di Oristano e tra i principali protagonisti del comparto ittico e mitilicolo sardo. L’iniziativa punta infatti a costruire un’esperienza che non si limiti alla degustazione del prodotto, ma che racconti anche il patrimonio ambientale, produttivo e culturale che caratterizza questo tratto di Sardegna.

Il format della serata prevede un percorso degustativo a cielo aperto costruito attorno a ostriche, finger food contemporaneo, degustazioni guidate e musica lounge dal vivo, con un allestimento pensato per trasformare via De Castro in uno spazio elegante, dinamico e immersivo. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza capace di mettere in relazione qualità gastronomica, convivialità e valorizzazione urbana.

Wine Street Experience Sardegna nasce da un’idea di Craf da Banana e si inserisce in un progetto più ampio dedicato alla valorizzazione del centro storico attraverso eventi diffusi capaci di creare nuove occasioni di incontro tra imprese, produttori, ristorazione e pubblico. Un approccio che interpreta l’enogastronomia non soltanto come proposta di consumo, ma come leva di promozione territoriale e costruzione di identità.

Negli ultimi anni, il ruolo degli eventi esperienziali nella valorizzazione urbana e turistica ha assunto una rilevanza crescente, soprattutto nei contesti che puntano a rafforzare il rapporto tra comunità, centro storico e produzioni locali. In questo scenario, Wine Street Experience Sardegna propone un modello che unisce esperienza sensoriale e racconto territoriale, con l’ambizione di consolidarsi come appuntamento stabile dedicato alle eccellenze isolane.

L’idea progettuale guarda infatti oltre il singolo evento, immaginando un format replicabile capace di coinvolgere progressivamente nuove cantine, aziende agroalimentari e partner del territorio, contribuendo alla costruzione di una rete fondata sulla promozione delle produzioni sarde in contesti contemporanei e accessibili.

Con “Oyster & Bubbles Edition”, Oristano si prepara quindi ad accogliere un nuovo appuntamento che mette al centro il dialogo tra mare e vino, rafforzando il legame tra esperienza, territorio e valorizzazione del centro storico.

Informazione promozionale a cura di Craf da Banana

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