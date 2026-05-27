Il 2025 segna un punto di svolta per il mercato delle aste immobiliari in Sardegna, che abbandona definitivamente il ruolo di segmento residuale per affermarsi come componente strutturata e in crescita, capace di influenzare l’intero comparto immobiliare. È quanto emerge dal report regionale elaborato delle agenzie immobiliari Brili e Brilas di Olbia, su consulenza di Mirko Frigerio, presidente RESCUE e tra i principali esperti nazionali del settore NPL e delle aste. In questo scenario, Olbia e Arzachena si confermano territori guida non solo per numero di operazioni, ma soprattutto per valore e qualità degli immobili. Un’evoluzione che riflette una trasformazione più ampia del mercato sardo, sempre più integrato con le dinamiche nazionali e internazionali, e che trova nella Gallura uno dei principali motori di sviluppo. I dati del report restituiscono la dimensione del fenomeno: nel 2025 sono stati censiti 2.083 lotti, con una base d’asta complessiva superiore ai 410 milioni di euro e un’offerta minima aggregata oltre i 318 milioni. Un mercato articolato, dominato dalle esecuzioni immobiliari e caratterizzato da una forte polarizzazione, con 45 lotti sopra il milione di euro che concentrano circa il 50% del controvalore totale.

L’analisi sviluppata da Brili Brilas consente di leggere queste dinamiche in modo strutturato, evidenziando come le aste stiano progressivamente convergendo verso il libero mercato. Non si tratta più di un sistema parallelo, ma di un segmento sempre più integrato, capace di incidere sui prezzi e sulle scelte degli acquirenti. Il focus territoriale conferma il peso della Gallura. Arzachena guida la classifica regionale per controvalore con oltre 63,8 milioni di euro distribuiti su 80 lotti, mentre Olbia si posiziona tra i principali poli con circa 39,1 milioni e 150 aste. Seguono Cagliari e Quartu Sant’Elena. Una concentrazione che riflette la presenza di immobili di pregio, seconde case e asset legati al turismo di fascia alta, elementi che incidono in modo determinante sui valori.

Dal punto di vista tipologico, il mercato resta fortemente orientato al residenziale, che rappresenta il 47,9% dei lotti, con 912 appartamenti e 71 ville. A questi si aggiungono 373 lotti edificabili e 159 fabbricati agricoli. Il segmento industriale e produttivo, pur rappresentando solo il 2,4% dei lotti, supera il 7,3% del valore complessivo, segnale di ticket medi più elevati. Uno degli elementi più rilevanti riguarda il cambiamento di percezione delle aste. A Olbia, in particolare, cresce il numero dei partecipanti, con effetti diretti sui valori di aggiudicazione. In diversi casi, il prezzo finale degli immobili supera quello di beni analoghi sul libero mercato, evidenziando una competizione sempre più marcata tra acquirenti. Allo stesso tempo, il report sottolinea come questa evoluzione richieda competenze specifiche. La partecipazione non sempre consapevole può generare dinamiche distorsive, con aggiudicazioni superiori ai valori di mercato. In questo contesto, il ruolo di Brili Brilas emerge come centrale nella comprensione delle aste e delle loro interconnessioni con il mercato tradizionale.

L’analisi non si limita a restituire una fotografia quantitativa del fenomeno, ma svela le dinamiche che stanno ridefinendo il settore, a partire dal rapporto tra aste giudiziarie e compravendite sul libero mercato. La distribuzione temporale delle aste evidenzia infine una stagionalità marcata: il picco si registra a luglio con 268 lotti, seguito da novembre con 241, mentre agosto resta quasi fermo per la pausa estiva dei tribunali. Dicembre si distingue invece per il maggior valore aggregato, pari a 64,5 milioni di euro. Nel complesso, il report restituisce l’immagine di un settore sempre più attrattivo per investitori e privati e sempre più rilevante nelle dinamiche complessive. Un cambiamento strutturale che trova nella Gallura e nell’analisi sviluppata da Brili Brilas un punto di osservazione privilegiato.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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