In Sardegna, dove vivere gli spazi esterni fa parte della quotidianità, le tende da sole stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella progettazione outdoor. Non solo una soluzione funzionale contro il sole, ma un elemento capace di migliorare comfort, estetica e qualità della vita.

“Molti clienti oggi vogliono trasformare terrazze e verande in ambienti da vivere davvero”, spiega Fabio Sanna, professionista attivo nel settore delle protezioni solari tra Cagliari e Costa Smeralda. “La richiesta non riguarda solo l’ombra, ma il benessere e l’equilibrio dello spazio”.

Dalle abitazioni private alle strutture ricettive, cresce infatti l’attenzione verso soluzioni integrate e curate, in grado di valorizzare gli ambienti esterni rispettandone stile e identità. Un’evoluzione che riflette un diverso modo di concepire la casa e l’accoglienza, con spazi outdoor sempre più pensati come naturale estensione degli ambienti interni, da vivere in ogni momento della giornata.

Informazione promozionale a cura di Fabio Sanna Protezioni solari

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