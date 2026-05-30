Sono comparse alcune scritte minatorie nei pressi del cantiere aperto due mesi fa per la ristrutturazione del ponte che collega il paese di Muravera con la borgata di Feraxi (sul rio Corr’e Pruna). Le scritte prendono di mira l’impresa che sta, appunto, eseguendo i lavori (lavori che però sono in forte ritardo). L’atto intimidatorio è stato subito condannato dal sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Una vergogna – ha detto Piu – in un paese come Muravera queste cose le avevamo dimenticate. Conto sull’operato delle forze dell’ordine affinché risalgano ai responsabili». Condanna unanime anche da parte degli stessi residenti di Feraxi che da mesi chiedono un’accelerazione dei lavori per scongiurare una stagione flop, il ponte infatti è l’unica strada di accesso agevole verso la borgata dove ci sono tante attività (oltre ad un mare selvaggio ed incantevole).

I lavori si sarebbero dovuti concludere al massimo entro il mese di maggio. L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Muravera Federico Lai nel corso di un incontro con i residenti ha spiegato che «purtroppo ci sono stati degli imprevisti, e cioè l’impresa ha avuto difficoltà nel taglio del ponte. In questi giorni però è arrivato un nuovo macchinario e sta funzionando. Stiamo attendendo un cronoprogramma ufficiale». L’impresa, in via ufficiosa, avrebbe parlato di un mese circa per chiudere l’intervento.

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