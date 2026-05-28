Un ambiente totalmente rinnovato, nuove attrezzature professionali e un’esperienza di allenamento ancora più completa e coinvolgente. È questo il cuore del restyling realizzato da Jump Fitness di Assemini, che inaugura ufficialmente la nuova sala fitness dopo un importante intervento di ammodernamento pensato per offrire agli iscritti standard qualitativi sempre più elevati. Il progetto ha interessato l’intera area allenamento, oggi caratterizzata da spazi più funzionali, moderni e accoglienti, studiati per garantire comfort, sicurezza e performance.

Il vero protagonista del restyling è il nuovo parco macchine composto da più di 30 attrezzature di ultima generazione. Tra le novità introdotte figurano nuove macchine dedicate al potenziamento muscolare, all’allenamento funzionale e alla preparazione atletica completa. Il restyling ha puntato non solo sulla qualità dei macchinari, ma anche su una distribuzione intelligente degli spazi e delle postazioni, con più macchine dedicate agli stessi gruppi muscolari per garantire allenamenti più fluidi, dinamici e senza lunghe attese anche negli orari di maggiore affluenza. L’area upper body è stata ampliata con diverse soluzioni per il lavoro su dorso, petto, spalle e braccia, offrendo varianti di esercizio adatte sia ai principianti sia agli atleti più evoluti. Grande attenzione anche all’allenamento lower body, con un’intera sezione dedicata a gambe e glutei attraverso macchinari specifici per forza, tono muscolare e preparazione atletica. Completano il nuovo allestimento postazioni multifunzione e attrezzature versatili pensate per eseguire numerosi esercizi in totale sicurezza, migliorando comfort, continuità e qualità dell’esperienza di allenamento.

La filosofia del nuovo allestimento è quella di offrire un’esperienza di allenamento più completa, dinamica e accessibile a tutti. Per ogni gruppo muscolare sono state inserite diverse postazioni e varianti di esercizio, permettendo allenamenti più fluidi, mirati e senza lunghe attese anche nelle fasce orarie più frequentate. Una scelta che conferma la volontà del centro di investire concretamente nella qualità del servizio e nel comfort degli utenti. «Abbiamo voluto creare uno spazio capace di unire innovazione, benessere e motivazione – spiega Luca Piano, titolare di Jump e Studio He – perché oggi la palestra non è soltanto un luogo in cui allenarsi, ma un ambiente in cui ritrovare energia, equilibrio e tempo per sé stessi. Il restyling nasce proprio dall’ascolto dei nostri iscritti e dalla volontà di offrire loro un’esperienza ancora più moderna e stimolante». L’intervento rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della struttura, che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza sul territorio diventando un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura della propria forma fisica attraverso programmi personalizzati e un’assistenza professionale costante.

Il nuovo allestimento della sala fitness punta infatti a migliorare non solo la qualità tecnica dell’allenamento, ma anche la fruibilità degli spazi. L’organizzazione delle aree è stata ripensata per favorire allenamenti più fluidi ed efficaci, con una maggiore attenzione alla libertà di movimento e alla vivibilità degli ambienti. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai nuovi utenti che desiderano avvicinarsi al fitness in modo graduale e consapevole. Per questo motivo, Jump Fitness offre la possibilità di effettuare una prova gratuita, un’occasione concreta per conoscere gli spazi rinnovati, testare le nuove attrezzature e confrontarsi con il team di istruttori qualificati. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere il benessere accessibile a tutti, permettendo a chiunque di sperimentare in prima persona l’atmosfera del centro e il livello dei servizi offerti.

Informazione promozionale a cura di Jump to Fitness e Studio Health Experience

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