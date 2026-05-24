Bruciore di stomaco, reflusso gastroesofageo, digestione lenta e gonfiore addominale sono disturbi sempre più comuni che colpiscono una fetta crescente della popolazione, influenzando negativamente la qualità della vita.

Le cause sono molteplici e spesso legate allo stile di vita moderno. “Alimentazione disordinata, pasti consumati troppo velocemente, abuso di caffè e bevande alcoliche, cibi ricchi di grassi o spezie, ma anche stress, ritmi frenetici sono tra i principali fattori scatenanti.” Spiega la Dott.ssa Martina Manca, farmacista di Parafarmacia Sant’Ignazio. “A questi si aggiungono sedentarietà e cattive abitudini posturali, come sdraiarsi subito dopo aver mangiato.”

L’acidità e il reflusso si manifestano tipicamente con bruciore retrosternale, risalita di succhi gastrici che può provocare anche la tipica tosse secca da reflusso, sensazione di acidità in gola, mentre la digestione difficile può provocare pesantezza, gonfiore e sonnolenza dopo i pasti. “Sono segnali che il nostro apparato digerente ci manda e che noi non dobbiamo sottovalutare”, sottolinea la farmacista.

“Per risolvere queste problematiche il punto di partenza è sempre modificare lo stile di vita,” ci dice la Dott.ssa Manca. “È importante mangiare lentamente, masticando bene, evitare pasti troppo abbondanti, particolarmente la sera e ridurre il consumo di cibi irritanti. Anche limitare il fumo, le bevande alcoliche e imparare a gestire lo stress ha un impatto enorme.” I più piccoli accorgimenti quotidiani possono fare la differenza: “Come per esempio, mantenere una posizione eretta dopo i pasti e rispettare orari regolari per mangiare aiuta a prevenire molti disturbi.”

Tuttavia, questi accorgimenti non sempre non sufficienti. “Quando i sintomi diventano persistenti, è utile un supporto mirato che aiuti lo stomaco a trovare il suo equilibro fisiologico,” spiega la Dott.ssa Manca.

In questo contesto si inserisce il nuovo nato in casa Decofarm: Wonder Gastro, una soluzione pensata per l’equilibrio gastrointestinale. “È un pratico integratore in stick liquidi pronti da bere capace, grazie alla sua completa formulazione, di agire su più livelli: contribuisce a contrastare l’acidità gastrica, favorisce la protezione della mucosa, riduce il reflusso gastroesofageo e supporta i processi digestivi,” racconta la farmacista.

La sua efficacia è data dalla combinazione di ingredienti selezionati che agiscono in modo sinergico. “Contiene: l’acido ialuronico capace di creare un effetto protettivo e idratante sulla mucosa, donando una sensazione di sollievo nelle condizioni di irritazione gastrica. L’emblica è in grado di controllare l’acidità gastrica e favorire la digestione. L’aloe vera e l’altea possiedono un’azione emolliente, le loro mucillagini hanno un effetto “filmante”, che aiuta a proteggere le superfici irritate del tratto digerente, riducendo bruciore e fastidio. La malva e la camomilla infine, con il loro potere lenitivo favoriscono una sensazione di sollievo in caso di bruciore e sensibilità gastrica, aiutando non solo per l’acidità ma anche per i disturbi digestivi più generali, inclusi i fastidi legati a tensione e irritazione.”

L’azione di Wonder Gastro non è solo immediata, ma progressiva e la sua modalità d’uso è in grado di adattarsi facilmente alla routine quotidiana. “È indicato sia nei casi di disturbi occasionali sia nelle situazioni ricorrenti. Si consiglia uno stick dopo i pasti principali, o all’occorrenza e uno prima di coricarsi.” Spiega la Dott.ssa Manca.

Un approccio che unisce praticità ed efficacia, caratteristiche sempre più richieste da chi cerca soluzioni concrete. “Il sollievo da acidità e reflusso si percepisce dalle prime assunzioni, ma i risultati migliori si ottengono con un utilizzo regolare e uno stile di vita equilibrato.” Conclude la Dott.sa Manca.

Wonder Gastro è disponibile in tutte le Parafarmacie Sant’Ignazio e sul sito decofarm.it

Informazione promozionale a cura di Parafarmacia Sant’Ignazio

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