Pomeriggio di fuoco a Quartu dove il corpo forestale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, assieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile del Nos, sta intervenendo per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato tra vie Segrè e le Fornaci Picci al confine con via Brigata Sassari.

contentid/ac45093e-4c7b-4825-85f5-af6e4130e9c1
contentid/ac45093e-4c7b-4825-85f5-af6e4130e9c1

Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento il Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Cagliari. Spinte dal forte vento le fiamme hanno divorato ettari di canneto e sterpaglie, creando apprensione nelle abitazioni vicine. Due gli elicotteri in volo per far fronte all’emergenza. 

contentid/ffbf85b4-9a3e-4e11-b819-c8bece224799
contentid/ffbf85b4-9a3e-4e11-b819-c8bece224799

La giornata non era cominciata nel migliore dei modi con un altro incendio stamattina sempre a Quartu, a Pitz'e Serra: coinvolte  sempre sterpaglie, vicino a una scuola, ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo. 

contentid/dde2c337-0efb-4647-ae17-b1366d9ef938
contentid/dde2c337-0efb-4647-ae17-b1366d9ef938

Numerose le richieste di intervento giunte al centralino dei vigili del fuoco, impegnati su vari fronti. I roghi più rilevanti sono divampati a Elmas, vicino alla linea ferroviaria, e a Decimomannu. 

© Riproduzione riservata