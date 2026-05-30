Pomeriggio di fuoco a Quartu dove il corpo forestale, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, assieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile del Nos, sta intervenendo per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato tra vie Segrè e le Fornaci Picci al confine con via Brigata Sassari.

Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento il Dos, il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione forestale di Cagliari. Spinte dal forte vento le fiamme hanno divorato ettari di canneto e sterpaglie, creando apprensione nelle abitazioni vicine. Due gli elicotteri in volo per far fronte all’emergenza.

La giornata non era cominciata nel migliore dei modi con un altro incendio stamattina sempre a Quartu, a Pitz'e Serra: coinvolte sempre sterpaglie, vicino a una scuola, ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo.

Numerose le richieste di intervento giunte al centralino dei vigili del fuoco, impegnati su vari fronti. I roghi più rilevanti sono divampati a Elmas, vicino alla linea ferroviaria, e a Decimomannu.

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