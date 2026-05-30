Quartu, contributi a fondo perduto per le nuove impreseScadenza delle domande fissata al 19 giugno
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Qualche settimana in più di tempo per partecipare al bando de minimis pubblicato dal Comune con l’obiettivo di sostenere la crescita di nuove imprese, e facilitare l’innovazione e la competitività di quelle già esistenti.
Il termine per presentare le domande è stato prorogato al 19 giugno, per dare ulteriori possibilità agli imprenditori e ai cittadini che hanno voglia di avviare, costruire e sviluppare un proprio progetto. Sullo sfondo c’è un investimento comunale di 334mila euro: possono accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese già costituite, le start-up nate da meno di 5 anni, gli aspiranti imprenditori che si impegnino a costituire formalmente l’attività, di carattere individuale o collettiva, ma anche le reti di impresa, i centri commerciali naturali, i Distretti rurali già formalmente costituiti.Sono previsti contributi a fondo perduto per investimenti produttivi e innovativi, prestiti agevolati a tasso zero, voucher per digitalizzazione, sostenibilità, innovazione e formazione imprenditoriale, agevolazioni fiscali sui tributi comunali per nuove attività e investimenti qualificati (sotto forma di minori investimenti stimati), contributi per la partecipazione a fiere, missioni e processi di internazionalizzazione, incentivi per progetti collaborativi, reti di impresa e distretti locali.