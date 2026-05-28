Tra i sentieri nella macchia mediterranea, gli animali in libertà e i panorami sospesi tra rocce rosse e mare, il resort attraverso il parco racconta una Sardegna autentica, da vivere a ritmo lento.

La natura accoglie l'ospitalità: l'anima più vera dell’Arbatax Park Resort si mostra negli oltre quaranta ettari di vigorosa natura, che si affacciano sul mare dell'Ogliastra e accompagnano ogni momento della giornata. Tra gli olivastri agitati dal maestrale, il profumo intenso del mirto e i sentieri che dispiegano verso il blu del mare, il paesaggio muta e incanta. Molto più di un'area verde, il parco interpreta un ecosistema aperto in cui, senza fretta, poter osservare i mufloni, intravedere i daini e i cavallini della Giara, insieme agli asini sardi, alle pecore, alle mucche, ai volatili che trovano qui un habitat protetto e immerso nella flora tipica dell’isola. L'armonia con il territorio ha reso l'Arbatax Park Resort un riferimento internazionale per l’ospitalità sostenibile, tanto da consegnargli il titolo di Miglior Eco Resort al Mondo. Nei decenni, l’attenzione all’ambiente e la valorizzazione del territorio hanno costruito un esempio di accoglienza legato alla Sardegna più autentica, grazie al contatto reale con la natura.

I Ranger del parco sono sempre pronti a guidare l'esplorazione della fauna, delle piante mediterranee e dei punti panoramici che si affacciano sulla piana dell’Ogliastra e sul Parco Marino di Monte Santo. Tra le magie da scoprire all'interno dell'Arbatax Park Resort spunta il Giardino delle Meraviglie in cui, oltrepassata l'imponente porta in legno, si entra nel regno della sensorialità: i cinque sensi vibrano tra i fiori e le piante, lucciole e farfalle, avvolti dai colori che abbagliano e profumi che si rincorrono tra gli alberi. In questo luogo, trovano posto delle aree dedicate allo yoga, la palestra degli ulivi e la Casa delle Janas, ispirata alle figure leggendarie della tradizione sarda. Le suggestioni innescate dal parco continuano anche attraverso i sapori. Un altro spazio speciale che il resort regala è l'Ortino, l’orto botanico dove vengono coltivati ortaggi e legumi utilizzati in alcune cucine della struttura; al ristorante Il Pastore la genuinità della Sardegna viene servita su tavoli in granito grezzo, sedute ricavate dal legno e piatti della tradizione da gustare mentre il panorama avvolge.

Il Parco Naturalistico Bellavista è quel luogo da vivere lentamente, così da portare via con sé le vibrazioni che una Sardegna aspra e silenziosa è capace di regalare.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

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