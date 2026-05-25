Nel mercato immobiliare del sud Sardegna continua a crescere l’interesse verso gli immobili residenziali completamente riqualificati, soprattutto nelle aree urbane maggiormente richieste per servizi, collegamenti e qualità della vita. In questo contesto opera NP Immobiliare Srl, realtà attiva nella riqualificazione di appartamenti destinati sia all’utilizzo diretto sia all’investimento immobiliare finalizzato alla locazione.

Tra le soluzioni attualmente disponibili a Cagliari figurano alcuni bilocali situati in via Giacomo Puccini 6, nel quartiere di San Benedetto. Gli appartamenti, di circa 40 metri quadrati, sono stati completamente ristrutturati e si inseriscono in una delle zone più centrali e servite della città, caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, trasporti e servizi di prossimità.

Attenzione anche al territorio di Quartu Sant’Elena, dove risultano disponibili nuove soluzioni abitative in differenti contesti residenziali. In via Nigra 18 è presente un trilocale di circa 65 metri quadrati composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, terrazza e posto auto. In via Goldoni 42 sono invece disponibili un trilocale di circa 80 metri quadrati e diversi bilocali con giardino, anch’essi interessati da interventi di riqualificazione.

L’attività di NP Immobiliare Srl si concentra sul recupero e sulla valorizzazione di immobili esistenti, con particolare attenzione alla funzionalità degli spazi abitativi e all’adeguamento degli appartamenti agli standard abitativi contemporanei. Accanto alla vendita degli immobili, l’azienda mette inoltre a disposizione il servizio “Inquilino Sicuro”, dedicato a chi acquista una casa con finalità di investimento e successiva locazione. Il servizio comprende la ricerca e la selezione dell’inquilino, con l’obiettivo di facilitare la gestione iniziale dell’immobile da mettere a reddito.

Per informazioni:

NP Immobiliare Srl

referente commerciale Matteo, 347 273 4611

www.nicolaperraimmobiliare.it

Informazione promozionale a cura di NP Immobiliare

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