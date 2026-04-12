Nel mercato immobiliare di fascia alta, il valore di un immobile non è più determinato solo dalla sua posizione, dall’architettura o dall’unicità paesaggistica. Sempre più spesso, a fare la differenza è la capacità di gestire operazioni complesse, che richiedono competenze trasversali, visione strategica e una profonda conoscenza del territorio. È in questo scenario che si inserisce l’attività di Brilas, società specializzata nella consulenza e gestione di operazioni immobiliari di pregio nel nord Sardegna, che negli ultimi anni si sta affermando come interlocutore qualificato nel segmento luxury, accompagnando proprietà complesse lungo percorsi di valorizzazione articolati. Nel real estate di fascia alta, infatti, la compravendita non è mai un processo lineare.

Gli immobili di pregio portano con sé storia, vincoli, aspetti urbanistici, questioni legali e spesso anche una forte componente emotiva. Elementi che rendono necessario un approccio strutturato, capace di integrare competenze diverse e di governare ogni fase della trattativa. “Nel segmento luxury non basta avere un immobile di valore – spiega Lino Mura, titolare di Brilas –. È fondamentale costruire un percorso che consenta di valorizzarlo e di renderlo realmente accessibile al mercato, risolvendo eventuali criticità e accompagnando tutte le parti coinvolte verso una soluzione condivisa”. Un approccio che trova una delle sue espressioni più significative nella recente operazione che ha coinvolto Villa Joy, storica residenza affacciata sull’isola di Tavolara, a Porto San Paolo, conclusa per un valore superiore ai 10 milioni di euro.

Più che una semplice compravendita, il caso Villa Joy rappresenta un esempio concreto di come il mercato immobiliare di fascia alta richieda oggi un’attività di regia complessa. L’operazione, durata quasi un anno, ha visto Brilas impegnata nella gestione integrata dell’intero processo, dalla costruzione del team di lavoro fino al closing con l’investitore internazionale. Per affrontare le diverse fasi della trattativa è stato, infatti, costituito un gruppo multidisciplinare, con l’obiettivo di gestire e risolvere con successo alcune criticità legate alla proprietà. Un lavoro che ha permesso di arrivare a una conclusione positiva dell’operazione, confermando l’importanza di un approccio strutturato anche nel mercato del lusso.

La villa, appartenuta per oltre cinquant’anni all’imprenditore Peppino Leone, rappresenta un immobile iconico della costa gallurese, non solo per la posizione privilegiata di fronte a Tavolara, ma anche per il valore simbolico e affettivo che ha assunto nel tempo. Il nome stesso della villa è un omaggio che Peppino Leone ha voluto fare al figlio Joy. Un elemento che, nel real estate di pregio, contribuisce a rendere ogni operazione unica e non replicabile. L’acquirente è Tavolara Bay, società riconducibile alla holding immobiliare brasiliana Jhsf Capital, guidata da José Auriemo Neto, a conferma del crescente interesse degli investitori internazionali per la Sardegna e per il mercato immobiliare di fascia alta. Operazioni come questa si inseriscono in un contesto più ampio, caratterizzato da una crescente internazionalizzazione del real estate sardo e da una domanda sempre più selettiva, che richiede non solo immobili di qualità, ma anche processi di acquisto chiari, strutturati e affidabili. In questo scenario, il ruolo di operatori come Brilas diventa sempre più centrale.

L’azienda non si limita a operare sul mercato, ma contribuisce a interpretarne le dinamiche, facilitando l’incontro tra domanda internazionale e patrimonio immobiliare locale e accompagnando gli asset più complessi verso nuove prospettive di valorizzazione. La vendita di Villa Joy rappresenta, da questo punto di vista, non solo un’operazione di rilievo, ma anche un indicatore dell’evoluzione del mercato: un settore in cui competenze, metodo e capacità di gestione stanno diventando elementi determinanti quanto – e talvolta più – dell’immobile stesso.

Informazione promozionale a cura di Brilas

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