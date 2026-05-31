L’Elettroepilazione: la risposta definitiva dove il laser si ferma
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Nel settore dell’estetica avanzata cresce l’attenzione verso trattamenti complementari all’epilazione laser, soprattutto nei casi in cui quest’ultima può risultare meno efficace, come in presenza di peli chiari, bianchi, rossi o in alcune aree del viso particolarmente sensibili dal punto di vista ormonale.
Tra le soluzioni utilizzate c’è l’elettroepilazione, tecnica che agisce direttamente sul follicolo pilifero attraverso un impulso mirato, senza dipendere dalla pigmentazione del pelo o dal fototipo cutaneo. Una caratteristica che la rende indicata per completare percorsi di epilazione avanzata.
In questo contesto, Lena Dermo Beauty, centro attivo a Selargius, propone l’elettroepilazione come servizio complementare ai trattamenti di epilazione avanzata, con un approccio personalizzato in base alle esigenze individuali.
Per informazioni è possibile contattare Lena Dermo Beauty,
in Viale Trieste 2 a Selargius, al numero 351 216 3642.
Informazione promozionale a cura di Lena Dermo Beauty