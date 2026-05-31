Un pomeriggio dedicato all’orientamento e alla formazione professionale dei più giovani. Giovedì 4 giugno alle 17 il Teatro comunale di Senorbì, in via Brigata Sassari, ospiterà l’Open Day organizzato da Promoform, ente di formazione professionale impegnato nei percorsi IeFP rivolti ai minorenni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere alle famiglie e ai ragazzi le opportunità formative pensate per accompagnare i giovani verso il mondo del lavoro, attraverso percorsi che uniscono crescita personale, competenze professionali e orientamento.

Durante l’incontro saranno presentati i corsi IeFP, strumenti sempre più importanti per offrire ai ragazzi una preparazione concreta e spendibile nel mercato del lavoro, valorizzando talenti, capacità pratiche e aspirazioni professionali. L’Open Day rappresenterà anche un’occasione per incontrare docenti e operatori del settore, conoscere da vicino l’offerta formativa di Promoform e ricevere informazioni sui percorsi disponibili e sulle modalità di iscrizione. Per informazioni è possibile contattare il numero 388 8694845 oppure scrivere all’indirizzo mail@promoform.net.

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