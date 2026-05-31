Guamaggiore, sul colle di Santa Maria Maddalena il viaggio di “Femmenella” tra storia e sentimentiPresentato l’ultimo romanzo di Davide Piras
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Il colle di Santa Maria Maddalena ha ospitato la presentazione di “Femmenella", l’ultimo romanzo di Davide Piras pubblicato da Piemme. Una serata partecipata e intensa, organizzata dalla Biblioteca comunale di Guamaggiore con il coordinamento di Anna Paola Contini, che ha riunito lettori e appassionati in una delle cornici più suggestive del paese. Al centro dell'incontro il nuovo lavoro dello scrittore, un romanzo che riporta il lettore negli anni del fascismo e racconta la storia di Manu e Andrea, due giovani il cui amore si confronta con le rigidità e le discriminazioni di un periodo storico particolarmente drammatico.
Letture e riflessioni hanno accompagnato il pubblico alla scoperta delle pagine del libro.
«Ci sono incontri letterari a cui si tiene particolarmente e la motivazione è semplice: la bellezza del libro che si va a presentare», ha osservato Rita Pireddu, durante la conversazione con l’autore. A rendere ancora più coinvolgente la serata sono stati anche gli interventi musicali di Mimmo Cannova, di Barumini, Gianni Frau, di Guamaggiore, e Tina Cosseddu, di Guasila. Accompagnati dalla chitarra, i tre coristi hanno regalato al pubblico momenti di autentica emozione, contribuendo a creare un'atmosfera particolarmente suggestiva.