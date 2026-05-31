Si è conclusa al teatro del Carmine di Tempio Pausania la prima edizione dell’International Opera Competition “Bernardo De Muro”, concorso lirico promosso dalla Fondazione Bernardo De Muro ETS che per alcuni giorni ha trasformato la cittadina gallurese in un punto di riferimento per il canto lirico mondiale. Selezionate quasi duecento candidature provenienti da Europa, Asia, America e Australia, la serata finale ha visto l’esibizione dei dieci finalisti in concorso e l’assegnazione dei premi ai primi tre classificati insieme con i Premi della Critica e degli Sponsor. Ad aggiudicarsi il primo premio è stato il baritono russo Anton Beliaev, premiato per le sue qualità interpretative e vocali. A lui è andato anche il riconoscimento speciale offerto dallo sponsor “Gruppo Guccini Costruzioni – Architettura e Costruzioni Sardegna-Puglia”. Il secondo premio è stato assegnato al soprano italiano Alessia Camarin, di Portogruaro-Venezia, che ha ricevuto anche il Premio della Critica conferito dall’Associazione Nazionale Critici Musicali. Terzo posto per il soprano tanzaniano-americano Elizabeth Hanje, vincitrice anche del Premio ITS Academy TAC Sardegna.

«La conclusione di questa edizione rappresenta per noi un momento di grande soddisfazione» ha dichiarato Fabrizio Ruggero, direttore artistico della Fondazione Bernardo De Muro. «L'International Opera Competition nasce con l'obiettivo di creare nuove opportunità per i giovani cantanti e, al tempo stesso, di rendere Tempio Pausania un punto di riferimento internazionale per la formazione, la promozione e la valorizzazione dell'arte lirica nel nome di Bernardo De Muro».

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