Si è conclusa con un risultato particolarmente significativo l'ultima campagna di raccolta sangue promossa dall'Avis La Maddalena. Nelle due giornate appena trascorse sono state raccolte 50 sacche di sangue che, sommate alle 26 raccolte nei primi giorni del mese, portano il totale di maggio a 76 sacche. Un dato che conferma la sensibilità della comunità maddalenina verso un gesto semplice ma fondamentale, capace di garantire cure e assistenza a tanti pazienti che quotidianamente necessitano di trasfusioni.

L'associazione ha espresso profonda gratitudine a tutti i donatori che hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo alla solidarietà, contribuendo concretamente a salvare vite umane. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al comandante della Scuola Sottufficiali della Marina Militare, Francesco Maffiola, che anche questo mese ha consentito lo svolgimento della raccolta all'interno dell'Istituto, favorendo inoltre la diffusione della cultura della donazione tra gli allievi (27 sacche raccolte questo mese). Determinante anche il contributo delle due équipe dell'AVIS Provinciale di Sassari, che hanno garantito professionalità, disponibilità e supporto durante entrambe le giornate di raccolta.

«Sono stati due giorni impegnativi, ma la risposta ricevuta ripaga di ogni sforzo», sottolinea il presidente, Simone Sotgiu, che guarda già al prossimo appuntamento. La prossima raccolta è infatti in programma il 9 giugno in Piazza Comando. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano compiere un gesto concreto di solidarietà: ogni donazione rappresenta una preziosa opportunità di vita per chi ha bisogno.

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