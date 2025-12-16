Una terra di scrittori che si riunisce nel nome della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Nel 2026 saranno cento anni dalla designazione del premio, e venerdì alle 17.30 all'auditorium Lilliu dell'Isre a Nuoro, si terrà la 17esima edizione del premio letterario nazionale a lei intitolato.

Tra i premi speciali: Andrea Camilleri (Narrativa), Maria Giacobbe (Narrativa), Marino Moretti (saggistica), Giuseppe Dessì (saggistica).

A ottenere i riconoscimenti saranno: Umberto Galimberti per la Saggistica con Le disavventure della verità, e premio alla carriera, Giovanni Pirodda premio speciale Fondazione "La rinascita", Gianni Caria con "Rosario va in pensione" (Maestrale, 2025), Piero Dorfles con "Le parole del mare" (Sellerio editore Palermo, 2025), Giuliano Vigini con "Il peccato e la grazia. Letteratura e cattolicesimo nella Francia del '900" (Bibliotheka, 2025), Alessandro Aresu con "Geopolitica dell'intelligenza artificiale" (Feltrinelli, 2024), Massimo Recalcati con "La luce e l'onda. Cosa significa insegnare?" (Einaudi, 2025), Carlo Rovelli con "Sull'uguaglianza di tutte le cose" (Adelphi, 2025), Eugenia Tognotti con "Del coraggio e della passione. L'avventurosa storia di Adelasia Cocco, la prima donna medico condotto nell'Italia contemporanea (1914-1954)" (FrancoAngeli, 2025). Per la Narrativa: Andrea Bajani con "L'anniversario" (Feltrinelli, 2025), Francesco Abate con "Gli indegni" (Einaudi, 2025), Alberto Capitta con "La pastora" (Maestrale, 2025), Gianrico Carofiglio con "L'orizzonte della notte" (Einaudi, 2024), Helena Janeczek con "Il tempo degli imprevisti" (Guanda, 2024), Melania Gaia Mazzucco con "Silenzio. Le sette vite di Diana Karenne" (Einaudi, 2024), Roberto Saviano con "L'amore mio non muore" (Einaudi, 2025), Nadia Terranova con "Quello che so di te" (Guanda, 2025), Sandro Veronesi con "Settembre nero" (La nave di Teseo, 2024). Ancora: Alessandra Cattani con "Grazia Deledda e la Russia. Riflessioni letterarie e linguistiche" (FrancoAngeli, 2023), e Davide Barella con "Grazia Deledda. Gli anni della Riviera Ligure" (Catartica, 2025). Interverranno il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, l'assessora comunale alla Cultura Natascia Demurtas, il presidente dell'Istituto superiore regionale etnografico Stefano Lavra, il presidente della Provincia Giuseppe Ciccolini, il presidente della commissione Narrativa del premio Aldo Maria Morace, il rettore emerito dell'università di Sassari Attilio Mastino, e i docenti universitari Dino Manca, Alessandra Cattani, Simone Pisano e Francesco Delpiano. In collegamento streaming il sindaco di Cervia Mattia Missiroli e Luca Saba della Fondazione Deledda. Interverrà il coro Eufonia di Gavoi diretto da Mauro Lisei e andrà in scena "Lo specchio" dalla novella deleddiana "La fonte nascosta", con Luca Lobina e Ludovica Cadeddu. Introduce Antonio Rojch.

