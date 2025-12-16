Mercoledì 17 dicembre, alle 19, la Sala Ex Avis del Liceo Manno (via Carlo Alberto 92) ospiterà un appuntamento di grande rilevanza culturale: la presentazione di Soldats abandonats, il primo romanzo narrativo scritto interamente in catalano di Alghero, firmato dallo scrittore Gavino Balata.

L’incontro rappresenta un momento significativo per la comunità linguistica algherese e si inserisce nel percorso di valorizzazione della lettura e dell’uso sociale del catalano in città. Balata dialogherà con la professoressa Ester Martí, docente di Lingua e cultura catalana all’Università di Sassari, approfondendo i temi centrali del romanzo, il processo creativo e il ruolo della lingua madre come strumento di espressione artistica.

L’iniziativa è promossa dal Cercle de lectura en català dell’Università di Sassari, in collaborazione con l’Institut Ramon Llull, la Delegazione della Generalitat de Catalunya in Italia e la libreria Il Labirinto Mondadori. Durante la serata sarà anche presentata la nuova programmazione del Cercle de lectura en català per l’anno accademico in corso, con l’obiettivo di ampliare la comunità dei lettori e consolidare uno spazio stabile di incontro e dialogo culturale ad Alghero. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

