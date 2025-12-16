E’ aperta fino al 15 febbraio 2026 la call per partecipare alla 7° edizione del Festival Asincronie, dedicato ai linguaggi del cinema documentario contemporaneo. Possono partecipare film documentari di qualsiasi durata prodotti a partire dal 2023. Per i film documentari nazionali e internazionali è richiesta l’anteprima regionale in Sardegna. Per il film prodotti in Sardegna e/o diretti da registi/e sardi è richiesta la prima proiezione nella città e provincia di Sassari

Il Festival è un incontro tra autori, registi, opere e pubblico attraverso un programma di proiezioni e anteprime regionali, omaggi ai maestri del cinema documentario, cortometraggi, mediometraggi e audiodocumentari di giovani autori, italiani e stranieri, ed eventi collaterali quali mostre fotografiche, performance, laboratori e incontri.

Per documentario di creazione si intendono opere di vigile osservazione e audace confronto con la cosiddetta “realtà” del mondo abitato, al di là e “al di qua delle immagini del reale con la loro precisione straordinaria”. Opere che interpellano un frammento geografico, umano o temporale a partire dal presente: osando poesia, tentando una critica.

Asincronie si svolgerà a Sassari il prossimo maggio e giugno.

