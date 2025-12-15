La Sardegna si racconta attraverso la sua luce più antica. Venerdì scorso a Cagliari e venerdì 19, invece, a Monserrato, i fari dell’Isola diventano protagonisti di due appuntamenti che intrecciano cultura, fotografia e solidarietà. In occasione degli incontri di solidarietà Unicef, sarà presentato Fari di Sardegna, il nuovo volume appena uscito per le Edizioni Enrico Spanu.

Il primo incontro è già andato in scena all’enoteca delle Cantine Paulis a Cagliari; il secondo si terrà venerdì 19 alle 18.30, nell’enoteca delle Cantine Paulis di via Giulio Cesare a Monserrato.

Fari di Sardegna è un vero e proprio omaggio ai guardiani di luce che da secoli vegliano sulle coste dell’Isola, amplificandone il fascino ancestrale e selvaggio. Il volume raccoglie gli scatti di diversi fotografi sardi, capaci di restituire l’anima dei fari attraverso colori, atmosfere e prospettive sempre diverse. Ne nasce un viaggio visivo che parte da Cagliari e, seguendo un ideale percorso in senso orario, circumnaviga l’intera Sardegna.

Le immagini, tutte a colori, sono accompagnate da schede e testi descrittivi in italiano e inglese, che raccontano la storia e le peculiarità di ogni faro. Un’opera che si rivolge tanto agli appassionati di fotografia quanto a chi ama la Sardegna e le sue coste.

La presentazione del libro all’interno degli incontri di solidarietà Unicef aggiunge un valore ulteriore all’iniziativa e trasforma la cultura in occasione di incontro e condivisione.

