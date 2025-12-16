Habiba Rami Muhammad Abu Shawish è nata a Gaza (Palestina) nel 2014. È morta con tutta la famiglia a undici anni il 23 novembre 2025 nel campo di Nuseirat (Gaza): un’ambulanza dell’associazione I Sardi soccorso, che opera nel 118, prenderà il suo nome. La cerimonia di intitolazione del mezzo si terrà venerdì 19 in viale Trieste 76, a Cagliari, alle 19

Habiba e la sua famiglia sono stati sfollati almeno cinque volte, dopo il bombardamento della torre in cui vivevano, nelle Torri di Ain Jalout. Si sono poi trasferiti nella casa della famiglia Al-Bahisi a Deir al-Balah, poi nella zona di Al-Sawarha, infine in una casa temporanea nel Campo 2.

La sua famiglia ha poi riparato una casa parzialmente distrutta, danneggiata dai precedenti bombardamenti nella zona, ma i bombardamenti sono arrivati più velocemente della pioggia.

Habiba frequentava la scuola part-time durante la guerra, amava disegnare, recitare poesie e dedicarsi all'arte. Voleva diventare un medico dentista e desiderava che la guerra finisse, per avere una stanza tutta per sé dove portare i suoi giocattoli.

Il suo nome viaggerà assieme con chi salva le vite.

