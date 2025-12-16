La biblioteca comunale di Quartucciu apre le porte al teatro per l’infanzia. Mercoledì 17 dicembre, alle 17.30, è in programma “Lulù e le sue valigie magiche” di Maurizio Giordo, inserito nel calendario delle iniziative natalizie del Comune in collaborazione con Ali Biblioteche

Uno spettacolo senza parole, delicato e poetico, che unisce comicità, magia e interazione. In scena un clown impacciato e curioso che, con le sue valigie, incontra i bambini. Giocoleria e animazione diventano strumenti per stimolare immaginazione, ascolto e partecipazione attiva.

«Abbiamo scelto, all’interno delle manifestazioni dedicate al Natale, anche la biblioteca comunale», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini. «Con i consiglieri Simone Santabarbara e Carla Atzori portiamo avanti iniziative dedicate al mondo dei bambini. La biblioteca deve diventare sempre più familiare per loro con la valorizzazione degli spettacoli. Inoltre realizzeremo una cineteca che vedrà la biblioteca protagonista con la proiezione di un film animato, nel quale verranno trattate tematiche sociali importanti. Un luogo dove fare cultura a 360 gradi».

